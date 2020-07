Senadora Mailza Gomes já enviou mais de R$ 69 milhões para serem executados pelo Governo do Acre

Recursos destinados ao estado fazem parte de uma articulação da senadora com o presidente Jair Bolsonaro e visa promover o desenvolvimento econômico e social do Acre

Em um ano e meio de mandato no Senado Federal, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) já liberou mais de R$ 31 milhões para a Saúde no Acre e destinou mais de R$ 38 milhões em emendas para a agricultura, educação, segurança, assistência social e infraestrutura do Governo do Estado. Juntos, os valores totalizam R$ 69 milhões (sessenta e nove milhões de reais).

Nestes 18 meses de atuação, a senadora tem buscado promover bem-estar ao povo acreano. Mailza faz questão de destacar que suas emendas para o Governo é fruto do seu compromisso com a população dos 22 municípios acreanos.

“Meu compromisso com os acreanos e a minha lealdade com o governo do Acre são a tônica do meu mandato. Estamos fazendo um mandato de parceria com os governos federal e estadual com muitas atividades parlamentares, reuniões, encontros, audiências públicas e envio de recursos. Mesmo grávida, não parei. Tentamos sempre resolver as demandas que chegam para mim com muito empenho, priorizando o diálogo em busca do melhor para todos”, pontuou.

Na oportunidade, a senadora parabeniza a atuação do governador Gladson Cameli e ressalta os feitos da gestão, dentre eles a construção de dois hospitais de campanha, sendo um em Rio Branco e outro em Cruzeiro do Sul, este último concluído em pouco mais de um mês para a população do Juruá. “Gladson tem dado um exemplo de administração e nessa crise do coronavírus provou sua competência e compromisso com os acreanos”, disse.

E é isso que senadora Mailza tem feito pelo Acre: trazido recursos para promover qualidade de vida. Além disso, segue seu modelo de trabalho transparente, participativo e municipalista!

Preparamos um balanço das principais ações nesses 18 meses de mandato a favor do Acre e da população.

Saúde fortalecida em todo o estado

Para combate ao Covid, a senadora liberou mais de R$ 17,4 milhões, sendo R$ 15 milhões para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) usar na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e compra de medicamentos e também liberou R$ 350 mil para a Universidade Federal do Acre (Ufac) fabricar máscaras e EPIs.

A parlamentar garantiu ainda R$ 5,3 milhões (cinco milhões e trezentos mil) para humanização dos hospitais e maternidades em todo o estado, reforma de unidades de saúde em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Xapuri, além de compra de ambulâncias. Mailza também liberou R$ 800 mil para o Hospital de Amor do Acre usar no custeio de serviços de assistência ambulatorial da unidade.

Recursos e parcerias que salvam vidas

A parlamentar se articulou junto a Fundação Itaú Unibanco por meio do projeto Todos Pela Saúde, uma parceria público-privada do Banco Itaú e Hospital Sírio-Libanês e conseguiu nove respiradores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o estado.

Por intermédio da senadora, a Vivo doou R$ 1 milhão de reais para ajudar o Governo do Acre no combate ao Covid-19. Em outra articulação novamente com a Vivo e o Banco Santander, Mailza conseguiu mais cinco respiradores e com a Coca-Cola do Brasil, 5 mil frascos de álcool em gel. O Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), após pedido da senadora, doou R$ 650 mil para o Hospital Santa Juliana.

A senadora do social e defesa das mulheres

Para a área social, Mailza garantiu cerca de R$ 5 milhões para construção de três unidades da Casa da Mulher Brasileira no Acre: uma em Cruzeiro do Sul para atender toda a região do Juruá, outra em Rio Branco e a terceira que será construída em Epitaciolândia para atender todos os municípios Alto Acre: Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Mailza também pensou nas entidades sociais e casas terapêuticas que trabalham com pessoas em estado de vulnerabilidade. Para tanto, garantiu a destinação de mais de R$ 1,7 milhão (um milhão setecentos e trinta mil) para fortalecer o trabalho de acolhimento e tratamento. Os recursos passam de R$ 6,7 milhões.

Fortalecimento da agricultura

Para a senadora, o produtor rural é uma das principais bases da economia e está em busca de consolidar o desenvolvimento do setor produtivo no estado. Este ano, Mailza encaminhou mais de R$ 3,1 milhões (três milhões cento e noventa e dois mil) para compra de camionetes, implementos agrícolas, tratores, caminhões e construção de um galpão em Senador Guiomard para a fábrica de amendoim no valor de R$ 1 milhão de reais.

Melhorias na segurança pública

A Segurança Pública recebe investimentos de mais de R$ 2,6 milhões (dois milhões e seiscentos e dez mil). Desse valor, R$ 1 milhão vai monitoramento e segurança da fronteira. Já o Tribunal de Justiça do Acre foi contemplado com R$ 1,3 milhão (um milhão e trezentos e dez mil) para construção de um fórum em Brasiléia e compra de três camionetes. A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE) foi contemplada com R$ 300 mil para o projeto Defensores do Futuro.

Investir na educação é garantir um futuro com qualidade de vida

A senadora Mailza destinou mais de R$ 7,1 milhões (sete milhões e cento e cinquenta mil) para fortalecer a educação no estado. Estes recursos estão voltados para reformas e construção de escolas, transporte de alunos e investimentos no esporte e cultura, com a construção do complexo esportivo na Baixada do Sol, aquisição de um ônibus adaptado para pessoas com deficiência que praticam esporte e compra de equipamentos para espaços culturais da Fundação Elias Mansour (FEM).

“Nosso mandato tem conseguido destinar um grande volume de recursos para o Acre graças a parceria com o Governo Federal e o presidente Jair Bolsonaro, que não tem medido esforços para promover o desenvolvimento da Amazônia em especial nosso estado. O povo acreano e o Governo podem contar comigo e com meu mandato”, disse a parlamentar.

Assessoria