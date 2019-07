No Ministério da Saúde, a Senadora Mailza Gomes discutiu leis, recursos e apoio às cidades do estado do Acre.

Destaca-se dentre as matérias abordadas por Mailza o Projeto Lei que obrigará condutores a desembolsarem gastos com o Sistema Único de Saúde – Sus, quando se envolverem em acidentes após a ingestão de bebidas e psicotrópicas.

Mailza ainda reivindicou ao Ministério da Saúde a continuidade de convênios entre a união, o estado e os municípios.