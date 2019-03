Senadora Mailza Gomes acompanha governador e secretários em agendas

A Senadora Mailza Gomes (Progressistas) acompanhou agenda com governador Gladson Cameli em Brasília em visita ao Ministério da Segurança do Ministro Juiz Sérgio Moro.

O governador esteve buscando apoio no que se refere a segurança da fronteira e combate às Drogas. Para ele um efetivo forte na fronteira ajudará a combater o tráfico e reduzir a violência no estado.

A Senadora Mailza Gomes defende o primeiro emprego para a juventude como forma de incluir-los no mercado de trabalho e assim combater as condutas criminosas. “Com oportunidade vamos ajudar nossa juventude”, defendeu na reunião com o ministro a parlamentar Acreana.