Senador viabiliza 15 Kits de tratamento de água para o Acre

O senador Sérgio Petecão, em parceria com a superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), viabilizou ao Acre 15 kits para o tratamento de água potável. O equipamento conhecido como Salta-Z (Solução Alternativa, Coletiva, Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano), permitirá a transformação da água suja em água potável, própria para o consumo.

O equipamento é composto por filtro desenvolvido com tecnologia totalmente brasileira. A inovação é considerada uma solução simples e de baixo custo em relação aos métodos já existentes.

Para Petecão, a implementação da tecnologia nas comunidades, além de propiciar o consumo de água tratada, trará outros benefícios, dentre eles o desenvolvimento da renda familiar. “Grande parte das comunidades rurais vivem da agricultura familiar e poderão utilizar água de qualidade para extração do açaí, abate de aves e agricultura, consumindo um produto de qualidade, livre de contaminação”, disse o senador.

O projeto Salta-Z foi apresentado pelo superintendente da Funasa no Acre, Ronaldo Craveiro, nesta quarta-feira (14), no Polo Agroflorestal de Plácido de Castro. A apresentação contou ainda com a presença da chefe do serviço de Saúde Ambiental Shirlene Malveira Azevedo; do prefeito, Gedeon Barros (PSDB) e da presidente da comunidade, Ronéria Gondim da Silva.

O Salta-Z estará em funcionamento na comunidade em no máximo 30 dias e produzirá cerca de 200 litros de água potável por dia – quantidade inferior a capacidade máxima do equipamento.

Ainda segundo Petecão, será possível tratar a água utilizada nas comunidades ribeirinhas diminuindo os índices de doenças vinculadas à falta de água potável. “É um equipamento fundamental para as comunidades ribeirinhas, que não possuem água tratada. A iniciativa reduzirá problemas de saúde nas localidades” ressalta.