Senador Márcio Bittar e Prefeito Gilson visitam ZPE e dizem sonhar com funcionamento

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa juntamente com o Diretor da ZPE Tião Fonseca, receberam o Senador Márcio Bittar (MDB) para uma visita, onde foi solicitado pelo administrador da ZPE apoio ao projeto, que se funcionar alavancará o desenvolvimento do município.

As autoridades debateram a viabilidade do projeto é o apoio que o Governador tem dado ao projeto juntamente com a bancada federal.

O prefeito pediu apoio para instalar empresas e comentou que quando o projeto conseguir seu ápice, vai conseguir gerar emprego na região, por isso também tratará de buscar qualificação para os jovens.