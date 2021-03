Senador Guiomard fez imunização de idosos em drive thru no último final de semana

O município de Senador Guiomard realizou no último domingo(28) a vacinação de idosos na faixa de 70 à 74 anos, com 50 doses e na faixa de 75 à 89 anos com 470 doses de vacinas enviadas pelo Governo Federal, em atendimento aos grupos prioritários.

A campanha aconteceu após inúmeras manifestações e questionamentos nas redes sociais, onde várias pessoas cobraram transparência para evitar que pessoas fora do grupo de risco furassem as filas.

Nas redes sociais, vários foram os agradecimentos, especialmente de filhos e netos, acreditando que estão neste primeiro salvando a vida dos entes queridos. Em Rio Branco mais de 20 idosos que tomaram a primeira dose, se infectaram com a COVID-19, segundo jornal da capital, no entanto com sintomas mais leves.

A Prefeitura tem divulgado para maiores informações sobre a vacinação o telefone: 68*99201-7530.