Senador Guiomard comemora esta semana 46 anos de emancipação

A entrega da escola Fenelon Manoel reformada e ampliada faz parte das ações comemorativas dos 46 anos do município.

O evento foi prestigiado por pessoas ligadas à educação, comunidade escolar, secretários e vereadores. A prefeita Rosana Gomes chegou ao local acompanhada do vice, Ney do Miltão. “É um grande momento,” disse Ney, ao ver as crianças felizes no novo espaço.

O anexo inaugurado era uma luta antiga dos funcionários. Wan Paiva, diretora da escola, não escondeu a alegria pela conquista. “Hoje a gente consegue chegar aqui e respirar. Meus agradecimentos a prefeita Rosana Gomes por ter abraçado essa causa e entregar muito mais do que tínhamos imaginado”.

De acordo com a diretora, era preciso lembrar de outra colega de educação, Branca Menezes, que ajudou a viabilizar todo o processo para a inauguração do espaço.



Rosana Gomes, que estava muito emocionada, agradeceu aos presentes, e disse que considera a entrega da escola um fato histórico no Quinari. Disse ainda que tem consciência da importância do investimento.

A programação que comemora os 46 anos de emancipação do município continua durante a semana com a divulgação das atividades no facebook oficial.



Texto Adaptado da SECOM/PMSG