Semsa comemora melhorias no atendimento médico domiciliar

A Secretaria Municipal de Saúde na gestão do prefeito Gilson Pessoa e da Secretária Juliana Regina de Paula prioriza o atendimento familiar nas residências dos necessitados.

Nas fotografias o médico contratado já na gestão atual, Doutor Deison Bandeira atende os acamados em gesto de valorização e respeito às pessoas que precisam.

A Secretária Juliana lembra que o seu maior desafio tem sido humanizar, organizar e fazer as ações de saúde chegarem nas comunidades, para tanto, ressalta que vem contando com total apoio de toda a sua equipe e do Prefeito.

A gestora ressalta que na contratação dos médicos, priorizou-se os bons profissionais que residem no Quinari, por isso as ações têm chegado na ponta.