A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Senador Guiomard recebe inscrições para o Projeto Cidades Fora do Eixo realizado em parceria com o Governo do Acre, visando a oferta de oficinas de formação cultural em teatro, dança e música.

As inscrições acontecem nas escolas sendo garantido 80% (oitenta por cento) das vagas para a comunidade escolar na faixa de 12 aos 21 anos e as 20% (vinte por cento) para o público em geral.

Hoje pela manhã (18) o prefeito Andre Maia juntamente com a Secretária Municipal de Educação Marcia Silva se reuniram com a equipe da Fundação Elias Mansour para os debates sobre as atividades previstas para iniciarem em 06 de janeiro de 2018, sábado, com atividades culturais na praça a partir das 18h.

Maiores informações sobre as atividades do Projeto Cultural Fora do Eixo, podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação, na Rua Pedro Aleixo, no centro.