A Secretária Municipal de Educação Márcia Silva e o coordenador de ensino da zona rural professor Luiz Carlos prestigiaram a formatura dos alunos do ensino infantil na escola Raimundo Herminio de Melo ll, zona rural, comunidade Nova Aldeia que tem como gestor o professor Mário Marcelo.

Esse ano a gestão do Prefeito André Maia através da pasta de educação e parcerias com o Governo do Acre, direção da escola e comunidade abriram cinco turmas do ensino infantil para atender a clientela da região.

O evento de formatura foi tomado pela emoção dos pais, responsáveis e comunidade escolar. A gestora da SEMED enfatizou a importância dessa parceria para o futuro das crianças tendo sido elogiada pelo sindicalista Jairo da Petrolina, que apresentou a reivindicação em nome da comunidade.