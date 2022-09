Sem pauta, Adonay ataca prato extra servido nas escolas estaduais

O candidato a deputado estadual Adonay Brito do PT, apareceu em programa de Televisão da Coligação da Federação Brasil que contempla o PT e partidos aliados fazendo uma crítica ao prato extra que é servido nas escolas estaduais, através de uma iniciativa do Governo do Estado.

Adonay Brito diz – “Qui suco com bolacha servido nas escolas, não alimenta e nem supre as necessidades nutricionais das crianças. É apenas um mata fome. Gladson mente! Sou Adonay, candidato a deputado estadual e conto com seu voto”.

O vídeo é uma inserção já vinculado na Televisão, no entanto, é marcado pela contradição para o bom entendedor. Vejamos: “Qui suco com bolacha servido nas escolas, não alimenta e nem supre as necessidades nutricionais das crianças. É apenas um mata fome”.

Essa é a nova forma de transmitir nada em programa eleitoral. A nossa reportagem ouviu vários alunos que dizem que o prato extra atende sim as necessidades, e que vez ou outra é servido suco com bolacha, não sendo uma constante, tendo os jovens ficado sem entender a afirmação do “professor”.