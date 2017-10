Sem nova cavalgada polêmica toma conta das redes sociais

Uma nova cavalgada que foi anunciada pelo empresário Marcio Tucura através das redes sociais vem dando o que falar em grupos e aplicativos.

Por um lado o organizador acusa a administração municipal de ser a organizadora do evento, inclusive de uso de publicação de reunião que teve com o Prefeito, enquanto a Secretaria de Comunicação negou a organização através de nota.

Diz o texto do organizador:

Eu Márcio Tucura, venho através desta informar que não sou eu e nem minha equipe quem está organizando a cavalgada no Quinari, a cavalgada no segundo momento está na verdade sobre a responsabilidade da prefeitura de Senador Guiomard que é conduzida pelo prefeito André Maia. Eu juntamente com meus parceiros estamos responsável apenas pelas atividades a serem executadas no parque que iram ocorrer a partir de meio dia, onde teremos motocross, prova de laço e rodeio.

No dia 13 de Setembro o prefeito André Maia se comprometeu em fazer parceria para realização da cavalgada, o mesmo ficou encarregado de providenciar toda a documentação necessária e encaminhar aos órgãos responsáveis, se houver ou não a cavalgada á responsabilidade é por conta da prefeitura, a minha equipe iria apenas dar apoio na execução da cavalgada.

Diz o texto da Secretaria de Comunicação Social:

Nota de Esclarecimento

A Prefeitura de Senador Guiomard vem a público esclarecer sobre as postagens e outras situações levantadas sobre “A Cavalgada”.

A administração municipal nada tem a ver com a realização do evento na primeira e segunda tentativa;

2. Ao contrário do que se diz, o município no primeiro momento que aconteceu a Exposição Amigos da Pecuária apoiou o evento e mediante as leis deu o licenciamento da festa;

3. O prefeito se reuniu para saudar como gestor o Marcio Tucura, organizador da festa, ocasião que foi informado de um novo evento e nova tentativa de promover a cavalgada, quando informou dos procedimentos legais que deveriam ser adotados pelos organizadores;

4. Percebeu – se que de nada adiantou essa orientação e novamente os entes de segurança indeferem a mesma, pois como consta os organizadores não atenderam às exigências.

Por fim, essa administração informa que tão logo tenha condições orçamentárias realizará eventos dessa magnitude e promoverá mais lazer e cultura a sua gente. O momento ainda é delicado e operamos no objetivo de manter serviços básicos e captar recursos ao nosso município.

Senador Guiomard -Acre, 05 de outubro de 2017.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura