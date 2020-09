Sem filiação partidária ex-candidato não pode disputar as eleições 2020

O conhecido Aurélio da Farmácia, homem que “conversa” com todos os partidos volta a demonstrar sua inteligência política.

Primeiro ele se filiou no PDT. Logo deixou a sigla em abril deste ano e se filiou no PSL. O político foi retirado da disputa no partido de Bolsonaro por não deter poder de decisão.

Depois de tudo isso, Aurélio apareceu em fotografia ao lado de André Maia e segundo leitores do Portal anunciava nos bastidores que seria pré-candidato na chapa do atual Prefeito, que sofre inúmeros processos na justiça.

Aurélio não se encontra Filiado no PDT e não tem autorização da liderança do PSL do Quinari para se reunir com André Maia, pois segundo o Pastor João Carvalho ele concorrerá pela legenda com Vaca Magra de vice.

Outro lado.

A reportagem tentou contato, no entanto o Aurélio da Farmácia não foi localizado.