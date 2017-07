Secretário empresário quer informações da Câmara Municipal

O Secretário de comunicação social da Prefeitura de Senador Guiomard quer informações das atividades da Câmara referente ao primeiro semestre de 2017.

Em documento enviado a câmara ele pede as cópias dos processos licitatórios, as prestações de contas enviadas ao Tribunal de Contas do Acre e outros comprovantes de publicações.

O presidente da Câmara, vereador Gilson da Funerária disse que vai entregar os documentos no prazo, no entanto, que os gastos de xerox serão arcados pelo requerente.

O vereador declarou ao Portal Quinari: -Eu percebo que tem sido uma retaliação ao nosso trabalho de fiscalização dos atos do poder executivo, no entanto, eu vou atender e espero que a prefeitura atenda aos inúmeros requerimentos que essa casa já fez e também o Secretário retome para o ar o site com despesas e receitas que tiraram do ar após a verificarmos de irregularidades que fizemos.