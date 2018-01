Secretário diz licitação de alimentos da Prefeitura de atende aos critérios exigidos em lei

A licitação de alimentos da Prefeitura de Senador Guiomard publicada no Diário Oficial do Estado, da última semana demonstra o compromisso da gestão André Maia com o princípio da publicidade, eficiência, transparência estampado na Constituição Federal nesses primeiros anos de administração.

Além de atender os critérios de menores preços, segundo o Secretário de Licitações Estácio Parente dos Santos, o processo valoriza a economia local, pois foi aberto esperando receber propostas de todas as fornecedoras locais, no entanto, o certame teve uma empresa vencedora, que apresentou a melhor proposta.

Outro fator lembrado pelo pregoeiro está no fato de não ser a Prefeitura e seus gestores obrigados a gastar tais valores. “Fazemos uma previsão, nem sempre é consumido tudo que foi previsto”, esclarece.

O licitante lembra ainda que o fato de uma empresa local, sem vínculos com o gestor público se tornar vencedora, consolida a ideia de que quando o município dispõe de um serviço, qual seja de qualidade, de menor preço, a administração pode contratar o mesmo para atender as suas demandas.