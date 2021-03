Secretário de Obras de Rosana Gomes tampa saída de bueiro em Ramal com barro e árvore seca

O Secretário Municipal de Obras da gestão da Prefeita Rosana Gomes, Valna Batista se dirigiu após as ordens da Prefeita, até o ramal onde é localizado a Queijaria Extra, zona rural do Quinari para tampar um buraco.



De uso das máquinas e caçambas da Prefeitura, em que pese o momento chuvoso, Valna Batista com seus assessores tamparam segundo o morador que gravou um vídeo a saída de água de um bueira que estava se rompendo no trecho do ramal.



A sinalização, no projeto moderno de engenharia de Valna e Rosana, foi com uma árvore seca, que fora ironizada no vídeo pelo produtor rural da região que diz que o “serviço público é uma piada, e que esteve no local Prefeito, vice-prefeito e vereadores”, na mesma fala o produtor diz não saber quem é o gestor municipal.



O vídeo foi compartilhado na rede social da senhora Rosilda Costa, que pede que a Prefeita mande o secretário refazer o serviço. Veja a postagem no faceboook.



Procurada, a Prefeita Rosana Gomes não comentou o episódio.