Secretário da Prefeitura do Quinari é acusado de agredir presidente da Câmara

Acabou na Delegacia de Policia um bate boca entre o presidente da Câmara de Vereadores de Senador Guiomard, Gilson da Funerária e o Secretário de Comunicação Zezinho Avelino.

O vereador registrou Boletim de Ocorrência contra Avelino, a quem acusa de tê-lo agredido fisicamente na manhã desta quinta-feira (30), na sede da prefeitura.

No BO, Gilson relatou que foi até a sede do executivo para se reunir com o secretário de planejamento e ao entrar no prédio, foi abordado por Zezinho que o agrediu física e verbalmente.

“Ele deu um tapa no meu peito que quase cai pra trás. As pessoas que estavam lá viram que fui agredido”, disse o vereador.

O assessor de comunicação negou a agressão, mas disse que o vereador merecia apanhar.

“Na terça-feira, na sessão da câmara, ele me chamou de câncer. Ele que me agrediu. Eu apenas adverti ele para que não me difamasse na tribuna da casa. Não agredi ele não. Mas ele merece pegar um murro pra aprender a respeitar”, disse Avelino.

Gilson da Funerária ainda falou que vai entrar com uma ação judicial contra o assessor.

Jairo Barbosa do AC24horas