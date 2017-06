Secretário da Indústria e Comércio expõe investimentos do governo para os vereadores

Através de requerimento de autoria da vereadora Francisca Macedo (PT), O Secretário da Indústria Comércio e Desenvolvimento Sibá Machado esteve nesta terça-feira (27) na Câmara expondo investimentos do governo no estado e no município.

Sibá Machado expôs os inúmeros investimentos do governo e falou sobre o crescimento do estado do Acre, embora o país passe por uma grande crise econômica. Uma das metas de Sibá frente á pasta é buscar o desenvolvimento econômico para a região.