Secretarias debatem em Fórum Comunitário do Selo Unicef edição 2017/2020

A Prefeitura de Senador Guiomard através da gestão do Prefeito André Maia realizou fórum para debater sobre a implantação de políticas de governo voltadas aos direitos da criança e adolescente.

Segundo o Prefeito a gestão tem a preocupação de priorizar um trabalho voltado as crianças e adolescentes do nosso município, com compromisso de elaborar um diagnóstico da situação da população de 0 a 18 anos incompletos, e um Plano de Ação para enfrentar os principais problemas que afetam essa população.

O Selo UNICEF Município Aprovado é uma iniciativa para melhorar as condições de vida das crianças e dos adolescentes no Semiárido e na Amazônia Legal Brasileira, áreas que concentram o maior número de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa vem contribuindo para que o Brasil alcance os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) relacionados à população de até 17 anos, reduza as disparidades regionais e avance na universalização dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A metodologia combina capacitação de atores municipais, aprimoramento dos mecanismos de gestão local e mobilização social, com ampla participação comunitária, principalmente dos adolescentes. A primeira experiência do Selo UNICEF ocorreu no Ceará, em 1999, onde foram realizadas três edições estaduais. Em 2005, o Selo foi ampliado para todo o Semiárido e, em 2009, para a Amazônia Legal Brasileira.