Secretaria Municipal de Saúde recebe visita do Ministério da Saúde

O município de Senador Guiomard recebeu através da Secretária Juliana Regina de Paula fiscalização do Ministério da Saúde – MS e da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, tendo sido visitadas todas as unidades básicas de saúde do município.

A fiscalização dos agentes públicos consistiu em análise e verificação das estruturas e elaboração de relatórios que serão submetidos ao Prefeito.

Inconsistências em construções e inadequações foram constadas e deverão serem resolvidas pelo município.

A auditoria chega após as denúncias de desvios de verbas e patrimônios pela gestão do Prefeito impedido e tem como meta subsidiar a gestão de Gilson da Funerária, no objetivo de evitar falhas.