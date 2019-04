Secretaria Municipal de Saúde intensifica imunização contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde na gestão do Prefeito Gilson Pessoa intensifica as ações de combate a gripe H1N1, atendendo as comunidades de zona rural do município. A equipe de imunização visitou o Ramal da Piçarreira através da equipe AC40.

A Secretária de Saúde Juliana Regina de Paula, lembra que a campanha é de suma importância. Todavia, ressalta que a vacina está disponível para o público-alvo da campanha de vacinação, que são gestantes, puérperas, crianças de um a menores de seis anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores de saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, além de funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade.

A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis para vacinação.