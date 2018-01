Secretaria Municipal de Educação divulga o calendário escolar para o ano de 2018

A Secretaria Municipal de Educação da administração do Prefeito André Maia divulga o calendário escolar para o ano de 2018, amplamente debatido com os dirigentes escolares e as coordenações da referida pasta.

O calendário escolar é de suma importância para nortear as atividades do ano letivo, como por exemplo, o início das atividades nas unidades de ensino, previsto para o dia 5 de março. Constam do documento, os feriados, as atividades pedagógicas e outros planejamentos.

A Secretária Márcia Silva explica que ainda pode haver alteração no documento. “A pasta funciona em sintonia com as equipes gestoras, se houver necessidade e acordo sobre determinada data, o diálogo prevalece”, comenta.

Documento apresenta valorização do planejamento pedagógico

Desde que assumiu a gestão municipal vem preocupando-se com o acompanhamento e oferta de formação para coordenadores e professores. A meta principal do Prefeito André Maia é transformar a educação do município em uma referência para o estado na área de educação.

