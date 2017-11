Secretaria Municipal de Educação comemora liberações de recursos para as escolas

A Secretária Municipal de Educação de Senador Guiomard, professora Marcia Silva comemorou nesta segunda-feira, 06, a liberação de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE para as unidades do município.

Segundo a técnica da Secretaria Alcione Xavier escolas estavam a quase dois anos sem receber esses recursos, tendo em vista a falta de prestações de contas. A profissional ressalta que a determinação do prefeito André Maia foi agilizar toda a burocracia e atender as exigências do Ministério da Educação para ajudar nas atividades escolares.

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) destina recursos financeiros, em caráter suplementar, a escolas públicas da educação básica (e casos específicos) para uso em despesas de manutenção do prédio escolar e de suas instalações (hidráulicas, elétricas, sanitárias etc.); de material didático e pedagógico; e também para realização de pequenos investimentos, de modo a assegurar as condições de funcionamento da unidade de ensino, além de reforçar a participação social e a autogestão escolar. Os repasses são feitos anualmente, em duas parcelas iguais.

A Secretaria Municipal enfatiza que esse aporte financeiro será gerenciado pelas escolas e vem a somar com os serviços da educação básica. Das escolas, a única que não receberá nesse primeiro momento será a Brigadeiro Eduardo Gomes, devido ausência de prestação de contas de anos anteriores. Os técnicos já resolveram a pendência e há expectativa para que o recurso seja depositado.

Para fiscalizar e saber os valores financeiros depositados para a aplicação direta pelas escolas clique aqui.