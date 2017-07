Secretaria Municipal de Educação chama crianças, adolescentes, jovens e adultos para escola

Com objetivo de atrair os alunos que deixaram a escola ou mesmo não se matricularam, a Secretaria Municipal de Educação está com a campanha “NENHUM ALUNO FORA DA ESCOLA”, ofertando vagas em todas as escolas municipais. A campanha começa nesta terça-feira (18) e vai até quarta-feira (26).

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano e social de todas as crianças até seis anos de idade, sem distinção alguma decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe social.

O Ensino Fundamental é um dos níveis da Educação Básica no Brasil. O Ensino fundamental é obrigatório, gratuito (nas escolas públicas), e atende crianças no primeiro segmento de zero á onze anos e no segundo segmento de onze á dezesseis anos.

Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, que perpassa todos os níveis da Educação Básica do país. Essa modalidade é destinada a jovens e adultos que não deram continuidade em seus estudos e para aqueles que não tiveram o acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio na idade apropriada.

Análise da matrícula

A equipe da Secretaria Municipal de Educação está realizando essa campanha em virtude do grande número de alunos do ensino infantil, fundamental e do EJA estarem fora da escola.

O momento requer atenção de toda a comunidade

Há vagas em todas as escolas da rede municipal. Para os alunos que entrarem nem momento do ano, no caso do EJA, os mesmos não serão prejudicados, as escolas estarão avaliando os mesmos de forma a compensar o tempo perdido fora de sala.

No ensino infantil e fundamental, as escolas municipais também têm alternativas para atenderem os alunos que ingressarem nesse momento. O que não pode é ter vagas e alunos fora de sala de aula.