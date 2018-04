Secretaria de Saúde entrega equipamentos de proteção individual para agentes de saúde e endemias

A Prefeitura Municipal de Senador Guiomard através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou nesta terça-feira (03), entrega de Uniformes, e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os Agentes de Combate a Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS).

Na oportunidade a Secretária Municipal de Saúde Dinha Carvalho agradeceu a todos em nome do Prefeito André Maia pelo trabalho desenvolvido e pediu que seja intensificado as visitas para melhorar a Atenção, Promoção e Prevenção a Saúde.

Com os equipamentos os profissionais ganham motivação e proteção para a realização de seus trabalhos no combate as endemias e conscientização das famílias, sendo essencial a proteção física dos mesmos.

Os profissionais ao final da entrega reconheceram a valorização por parte da gestão municipal. Enfatizaram ainda que outras melhorias também foram alcançadas através da parceria entre servidor e gestão.