Secretaria de Meio Ambiente faz conscientização Quinari

Depois de ter passado pelos Bairros Chico Paulo I e II e Naire Leite, as equipes distribuem folhetos informativos com instruções para cuidados básicos com os Entulhos e lixo doméstico dos moradores.

Segundo Maria Prado, Secretária de Meio Ambiente, que coordena as visitas, a receptividade das pessoas tem feito a diferença. “É um trabalho lento, mas que o resultado deve ser imediato”, disse a secretária.

O cronograma da prefeitura prevê visitas em todos os bairros do Quinari, e não tem data para finalizar. O projeto faz parte do Terceiro Mutirão de Limpeza que foi lançado pela prefeita Rosana Gomes no final de Janeiro, com intuito de deixar a cidade limpa e promover a saúde pública.

Texto da SECOM/PMSG