Secretária de Educação participa do programa FNDE em ação

A professora Marcia Silva Secretária Municipal de Educação da Prefeitura de Senador Guiomard, participou como presidente da União Municipal dos Dirigentes de Educação – UNDIME/AC, nesta semana do Programa FNDE em ação do Governo Federal tendo como foco o esclarecimento e preparação dos técnicos das secretarias municipais.

Como iniciativa do Ministério da Educação, em Rio Branco, o projeto ‘FNDE em Ação’ conta com apoio da AMAC para a realização de palestras, oficinas e atendimento especializado aos gestores e técnicos dos Municípios.

Na capital do Acre, o projeto abordou temas como prestação de contas, monitoramento e execução de obras, Programa Dinheiro Direto na Escola, Transporte Escolar, Programa de Alimentação Escolar e Planos de Ações Articuladas. “Nesta oportunidade estaremos realizando também o atendimento individualizado, esclarecendo dúvidas, sempre com o objetivo de colaborar com técnicos e gestores para o melhor aproveitamento dos programas do FNDE”, esclareceu a representante do FNDE, Ana Karina.