Secretária de Educação do Quinari toma posse como dirigente de entidade educacional de todo o estado

A Secretária Municipal de Educação de Senador Guiomard, tomou posse e foi certificada como presidente da União Municipal de Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME/AC em Fortaleza – CE, ocasião que se realiza a 16ª Reunião da entidade.

A Undime tem a missão de organizar os Secretários Municipais de Educação na luta e efetivação das políticas públicas para a área. Também incentiva o trabalho em regime de colaboração com foco em resultados.

Márcia Silva foi eleita pelo colegiado em seminário na capital. Concorria com ela o Secretário Márcio Batista que compôs na condição de vice-presidente. Com a posse da gestora, o Quinari ganha visibilidade no plano nacional e condições para articular projetos e ações para a coletividade.