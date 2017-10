Secretaria de Educação acompanha metas do Plano Municipal

A Secretaria Municipal de Educação da administração do Prefeito André Maia, realizou nesta quinta-feira (26) uma reunião de avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME, com objetivo de promover o acompanhamento das metas atendendo a lei nº 099 de 23 de junho de 2015, a equipe técnica e de monitoramento e avaliação teve essa reunião com objetivo de analisar avanços e adequações no sistema educacional.

Importância e desafios dos Planos Municipais – Uma das razões da importância da construção de Planos Municipais de Educação é a continuidade da implementação de políticas públicas no setor, independente da descontinuidade de governos municipais. A sua aprovação pelo Legislativo Municipal, com consequente sanção pelo prefeito, significa que o Plano tem força de lei, e que sua aplicação deve ser obedecida pelas seguintes gestões, com a devida participação e o devido monitoramento pela sociedade, por meio de instâncias como o Conselho Municipal de Educação.

A Secretária Márcia Silva acompanhou a reunião com a equipe, elogiou o trabalho técnico e pediu total empenho na efetivação das ações. “Quero parabenizar a equipe e em nome do prefeito pedir total empenho”, parabenizou e elogiou.