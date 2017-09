Secretaria de Comunicação da Prefeitura diz que desfile cívico foi um sucesso

SECOM – PMSG

A Administração “União, Trabalho e Prosperidade” realizou o primeiro Desfile de 07 de Setembro na Gestão do Prefeito André Maia. Quem foi à Avenida Castelo Branco, no Quinari, presenciou um grande DESFILE CÍVICO em comemoração ao Dia 07 de Setembro! O evento cívico foi um sucesso de público e de organização e superou todas as expectativas e contou com a participação de diversas instituições, como o Exército Brasileiro (4º BIS), Polícia Militar do Acre – PMAC, 9º Pelotão, o Cantinho do Zito, o Grupo de Idosos Força e Esperança, o CEMAPE e a U.E.B – Região Escoteira do Acre, além das bandas de percussão das escolas Sebastião Pedrosa e Professora Terezinha Migueis que apoiaram o desfile e também desfilaram e se apresentaram com grupos de coreografia.