SEACOM abre inscrições para minicursos na UFAC

Comunicação digital e modelos de trabalho” é o tema da 6° Semana de Comunicação do curso de Jornalismo da Ufac. A programação do evento acontece de 2 a 4 de agosto e vai reunir estudantes, profissionais da área e comunidade em geral. Com palestras, mesas-redondas e minicursos, o enfoque da semana é a convergência das mídias e os novos modelos de trabalho na área da comunicação.

Os minicursos serão ministrados por diversos tipos de profissionais da área. Produção audiovisual, telejornalismo, ciberjornalismo, fotojornalismo, roteiro, produção de podcasts e buscas no Google são temáticas abordadas nos minicursos.

Nesse contexto, a convidada da semana Taís Seibt vai dirigir o minicurso “Fact-checking: como checar o discurso público e combater notícias falsas”. As inscrições para os 10 minicursos estão abertas e podem ser feitas através do endereço eletrônico: seacomufac.wordpress.com/inscricoes.

Daya Campos é uma das organizadoras do evento e ressalta que os minicursos promovem uma interação dos profissionais com os estudantes. “Permite que os acadêmicos conheçam a realidade do mercado e que é possível a interação das redes sociais com o jornalismo”, frisa.

Ciro Facundo é técnico de Rádio e TV, e vai ministrar o curso “Quero ser um videomaker, e agora?”. A proposta é falar para iniciantes sobre o audiovisual, ensinando por onde começar e como é possível fazer os produtos, além das diferenciações dentro desse campo, como: cinema, TV e VoD (vídeo sob demanda).

No final do minicurso será produzido um material audiovisual. Ciro destaca a importância da semana de comunicação para a comunidade: “É necessário em nossa cidade, para fomentar a instrução técnica e despertar a curiosidade de quem sonha em trabalhar na área”, finaliza.