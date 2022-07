Se liga na Agenda Cultural do Final de Semana no Quinari

Sexta-feira, 22, acontece a escolha da Garota e Garoto Country. O evento é no ginásio da Cohab, a partir das 18h. Uma chance de passear, levar as crianças, tomar um sorvete, um tacacá, comer um quibe, assim é a praça do Quinari.



Neste final de semana, a movimentação será envolvente, com a semifinal do concurso de Música Canta Quinari e também com uma apresentação do artista de rua Rogério Piva que viajam o Brasil e o mundo em um fusca.



Ele faz apresentações circenses e contribuirá com o Quinari no final de semana, após ter passado por várias emissoras de televisão