Saúde Itinerante realizado em Capixaba foi um sucesso

Serviços do Programa aconteceram em Capixaba através do enfermeiro Lamartine Maia.

Imbuído no propósito de bem servir as comunidades, o enfermeiro Lamartine que atualmente mora em Capixaba viabilizou atendimento do Saúde Itinerante para aquele municipío.

Foram realizados consultas, exames, agendamentos para fundação, PCCU, em várias especialidades, e haverá continuidade dos atendimentos junto ao hospital Ary Rodrigues no Quinari.

O idealizador do atendimento, enfermeiro Lamartine lembra que “que por conhecer todos os modelos de atenção à saúde e pelas dificuldades de ofertas dos serviços de saúde local, ampliamos ações com vista ao crescimento e no futuro implementar política de saúde correta, necessária para a população de Capixaba e região”, ressalta.

Ao final foram mais de 3000 (três mil) atendimentos em saúde pública. O Secretário Alison Bestene acompanhou e elogiou a ação do enfermeiro e da equipe da Sesacre.