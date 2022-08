Saúde Infantil é prioridade nas agendas do Quinari

A Semana do Bebê é uma estratégia do Unicef para garantir atenção à saúde das crianças. A Semana do Bebê é uma das principais estratégias de mobilização social pela primeira infância mais bem-sucedidas do Brasil.

De acordo com a secretária de Saúde de Senador Guiomard, Dayane Reis,o objetivo do evento é deixar claro a preocupação do município com a saúde infantil, tornando o desenvolvimento das crianças prioridade nas agendas dos municípios.

Segundo Keli Cristina, diretora de Atenção Básica de Saúde, de segunda a quinta-feira, 25, dois médicos pediatras vão atender crianças de até dois anos na unidade Maria do Socorro. “As atividades de Semana do Bebê não interferem nos atendimentos diários da unidade”, disse ela.

Adaptado da SECOM/PMSG