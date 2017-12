Saiba o que fazer pra ter maiores chances de conseguir o primeiro emprego

O “Reportagem Especial” é um quadro do programa Jornada, produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho e exibido pela TV Justiça às segundas-feiras, às 19h30, com reprises às terças-feiras, às 07h, quartas-feiras, às 19h30, quintas-feiras, às 07h, e sábados e domingos, às 06h.

Na nossa reportagem especial dessa semana, o Jornada vai mostrar como anda o mercado de trabalho para quem está começando agora e o que diferencia um candidato do outro na hora da seleção para o tão sonhado primeiro emprego.