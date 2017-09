Saiba a agenda do município durante esse feriado prolongado

O Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (04) apresenta a transferência do feriado do Dia da Amazônia de terça-feira (05) para a sexta-feira (08), combinando assim com o feriado do Dia 07 de Setembro.

A Prefeitura anunciou que realizará uma solenidade cívica com participações especiais de convidados e hasteamento de pavilhões. As escolas esse ano em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação decidiram pela não participação no desfile temático, para fazer contensão dos gastos.

No sábado dia (09), a partir das 9h da manhã no bairro Chico Paulo, entrada do município será dada a largada à cavalgada da Exposição Agropecuária Amigos do Quinari que começa no dia 07, a partir das 19h no Rancho Sorocaba, na estrada da Limeira a 2 km da caixa d´água.