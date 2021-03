Rosana leva mensagem aos vereadores e diz que “seu negócio é trabalhar”

A Prefeita Rosana Gomes participou nesta terça-feira (02) da abertura do ano legislativo da Câmara Municipal levando sua mensagem governamental e ressaltando que seu “negócio é trabalhar”, conforme postagem da rede social da Prefeita. Ela ainda agradeceu aos vereadores e vereadoras.

“Hoje participei da sessão de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores do nosso município. Em meu discurso, destaquei que vou trabalhar com responsabilidade e dividir isso com todos os vereadores. Disse também que precisamos de união. Agradeço ao Presidente da casa e a todos os outros vereadores pela acolhida respeitosa. Trabalhando juntos, o povo é mais feliz. Vamos que vamos, meu negócio é trabalhar“, postou a Prefeita.



Os vereadores de Senador Guiomard se reúnem uma vez por semana, nas terça-feira, a partir das 09h. A Câmara Municipal exerce a função legislativa com a participação do Prefeito. Cabe à Câmara legislar sobre as matérias de competência do Município a ser cumpridas no âmbito do seu território, e de acordo com as normas previstas na Lei Orgânica local.

Foto do Facebook Rosana Gomes.