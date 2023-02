Rosana Gomes viabiliza melhorias para Rua Eduardo Asmar com o Governo do Estado

A Prefeita Rosana Gomes intercedeu junto ao Governador Gladson Cameli e ele atendeu através dos seus Secretários, o pedido da Prefeita para a realização de melhorias na Rua Eduardo Asmar que garante acesso a inúmeros bairros do Quinari.

A Rua Eduardo Asmar recebeu melhorias na gestão do ex-prefeito James Gomes, todavia em virtude do tempo e do grande acúmulo de água e terra na região, vários buracos foram se formando com o tempo. Agora na gestão de Rosana, ela esteve com o Governador e pediu ajuda, sendo que ele prometeu e os serviços iniciaram.

As melhorias irão contemplar a desobstrução da tubulação de passagem das águas das chuvas e nova pavimentação no lugar das obras. Rosana Gomes deverá visitar o local e conversar com moradores nas próximas semanas, ocasião que também deverá convidar o Governador para promover os agradecimentos.