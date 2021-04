Rosana Gomes prioriza atendimentos de saúde da zona rural

Desde que assumiu a gestão da Prefeitura Municipal de Senador Guiomard, a Prefeita Rosana Gomes adotou como prioridade a humanização dos atendimentos de saúde da zona urbana e rural, levando médicos até as comunidades que estão distante da zona urbana.

As consultas médicas estão atendendo diversas regiões da zona rural, com médico, distribuição de medicamentos e acima de tudo um trabalho de conscientização das pessoas idosas, visando melhorias aos menos favorecidos.

A Secretaria de Saúde, através de Dayana Reis lembra que a determinação da Prefeita é a humanização. E a humanização segundo a gestora é inclusive evitar o deslocamento das famílias para o centro.

Rosana Gomes comemora as ações: – Nosso trabalho de assistência médica aos produtores rurais continua dando certo. Sei que é importante ir até eles porque é uma maneira eficiente de evitar aglomerações na cidade, cômodo e evita gastos. Ontem nossos profissionais foram até as comunidades do Ramal Areia Branca, na BR 317, no quilômetro 32, e por último na Bonal. O Senhor é bom o tempo todo.