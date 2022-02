Rosana Gomes nomeia Tião da Saúde para Secretário de Obras

A Prefeita Rosana Gomes nomeou para o cargo de Secretário de Obras o servidor público municipal Sebastião Nascimento de Andrade no lugar do vice-prefeito Ney do Miltão que estava interino.



O vice-prefeito Ney do Miltão foi orientado deixar a pasta que é a mais é criticada neste período de inverno, em virtude de buracos, sujeira, dentre outros.



Tião da Saúde é servidor do quadro municipal, ele assume como um dos melhores amigos da Prefeita Rosana Gomes que cumpre agenda em Brasília no Distrito Federal. O novo secretário terá como trabalho melhorar as ruas do Quinari, reorganizar a limpeza pública, bem como organizar e melhorar a iluminação pública.