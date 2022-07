Rosana Gomes faz lançamento oficial da ExpoQuinari2022

Em discurso, o Secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, reconheceu a importância que o Quinari tem no setor produtivo do Acre. “Essa é a região que mais produz grãos do Alto e Baixo Acre, graças aos investimentos do governo do Acre e a força da prefeita Rosana Gomes”, disse ele.