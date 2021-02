Rosana Gomes comemora melhorias em Ponte do Oco do Mundo

A Prefeita Rosana Gomes comemorou em visita realizada no Ramal Oco do Mundo, melhorias realizadas em uma ponte do Ramal, feita no regime de colaboração com os produtores rurais.

A gestora municipal enfatizou nas redes sociais a importância da cooperação neste período, onde Prefeitura e produtores dão as mãos para irem melhorando a qualidade da vida homem do campo.

“Olha a diferença! No ramal Ôco do Mundo juntamos as forças com a comunidade e todo mundo se ajudou, olha no que deu. Meu coração transbordando de orgulho desses produtores. É isso mesmo, juntos somos mais fortes. Obrigado ao Secretario de Obras Valna Batista, que junto com sua equipe e os moradores do ramal foram rápidos. Quinari está avançando!”, comemorou.

Nesta época do ano os serviços realizados pela Prefeitura nas comunidades rurais, são os considerados paliativos e urgências uma vez que cai muitas chuvas na região. Rosana diz que o trabalho seguirá em regime de colaboração.