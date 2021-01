Rosana Gomes assume Prefeitura do Quinari com 5 pendências nos órgãos federais

A Prefeita de Senador Guiomard Rosana Gomes (PP) terá como desafios de sua administração para os próximos meses, caso queira receber recursos financeiros da União, resolver ao menos de 5 (cinco) à 8 (oito) pendências deixadas pelo seu sucessor André Maia, que fez espalhar em jornais da capital a informação que estava deixando recursos em conta e o ente municipal com regularidade fiscal.

Portal Quinari consultou o Portal do Tesouro Nacional nesta sexta-feira (01), por volta das 19h, momento que acontecia a posse de Rosana Gomes, tendo constatado a existência 5 pendências que impedem o recebimento de verbas federais pela Prefeitura.

André Maia deixou de comprovar para união federal, a Regularidade quanto a tributos, a contribuições previdenciárias federais e à dívida ativa da união, Regularidade perante a união, plantaforma mais Brasil, encaminhamento de matriz de Saldos Contábeis e informações sobre o cadastro da Dívida Pública.

Em conversa com especialistas em gestão pública, o primeiro item do relatório do Sistema de Transparência Intergovernamentais é um dos principais gargalos da administração pública no Brasil. A Receita Federal faz o bloqueio de recursos do Fundo de Participação dos Municípios direto na fonte, o que finda por inviabilizar a aplicação de recursos públicos na cidade.