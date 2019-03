Reorganizando a Prefeitura, Gilson faz assinatura de contrato dos médicos

O Prefeito Gilson Pessoa, a Secretária de Saúde Juliana Regina de Paula, vereadores e vereadoras assinaram a contratação de médicos em caráter emergencial e temporário no município de Senador Guiomard em reunião realizada no Gabinete do Prefeito na última sexta-feira (15).

Na ocasião foi informado que a partir de segunda-feira (18) o atendimento passa a ser reorganizado nas unidades básicas de saúde.

O Prefeito deu as boas vindas aos profissionais e agradeceu o empenho da equipe da saúde, procuradoria jurídica, sindicatos e vereadores. “Sei do esforço de cada pessoa aqui presente para esse momento, me sinto feliz, sejam bem-vindos médicos, me ajudem a cuidar do nosso povo”, disse o Prefeito.

A Secretária de Saúde Juliana Regina explicou que nesse momento estão admitindo 4 (quatro) profissionais e buscam contratar mais 3 (três) consoante a aprovação dos órgãos de controle.