Relator indefere pedido de afastamento de vereadores acusados de receberem mensalinho

O desembargador Relator Laudivon Nogueira, do Tribunal de Justiça do Acre indeferiu o pedido de afastamento de 6 vereadores da Câmara Municipal de Senador Guiomard, acusados de receberem o mensalinho do Prefeito.

Contra os vereadores existe a acusação de recebimento de vantagens e ainda cargos no poder executivo municipal. Existe nos autos do processo materialidade da conduta dos parlamentares acusados, mormente por este momento o relator resolveu negar o pedido.

Os acusados irão permanecer em suas funções defendendo-se dos crimes que lhes são imputados, bem como da devolução de 5 milhões de reais, como almeja o Procurador que maneja a acusação.

Os acusados que ficarão se defendendo em seus cargos são: