Reinício das aulas na rede pública Municipal do Quinari foi prorrogado para 30 de abril

A Prefeitura de Senador por meio da sua Secretaria de Educação prorroga mais uma vez o um início das aulas na rede pública até o dia 30 de abril.

O decreto de prorrogação será divulgado na próxima semana, mas o prefeito André Maia adiantou o comunicado a todos os pais e alunos e comunidade.

A decisão tomada pelo prefeito é para reforçar o combate ao avanço do novo coronavírus. “Estamos seguindo as orientações das autoridades da OMS, federais e estaduais. Se é necessário prorrogar mais tempo o início das aulas iremos fazer. Temos é que proteger nossa população. Na próxima semana estudaremos como iremos tratar os demais itens do decreto”, destacou André Maia.