Reinaugurada Academia de Saúde no bairro Edilo Rodrigues

O prefeito de Senador Guiomard André Maia reinaugurou na última segunda-feira (17), a Academia Intermediária de Saúde do Bairro Edilo Rodrigues.

Esta obra faz parte do lançamento do programa Academia da Saúde criado em 2011. Este programa é uma estratégia de promoção e produção do cuidado com a saúde, a partir da implantação de espaços públicos conhecidos como Polos do Programa Academia da Saúde, que contam com infraestrutura apropriada, equipamentos e profissionais qualificados.

A obra foi contemplada com um prédio com sala de fisioterapia em grupo, sala de fisioterapia individual, sala de pré-consulta, recepção, sala de espera, dois banheiros, sendo um adaptado para portadores de necessidade especial.

Além de um pátio para atividades em grupo, espaço com barras para a atividade física e mesas de jogos e playground para as crianças.