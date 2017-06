Reinaugurada a unidade de saúde Maria do Socorro

O prefeito André Maia (PSD) entregou aos profissionais e comunidade mais uma unidade de saúde ampliada e reformada pela sua gestão. A solenidade de reinauguração da unidade Maria do Socorro uma das referências na cidade foi prestigiada pela população em geral, secretários e servidores municipais.

A secretária municipal de saúde, Dinha carvalho informou que foram realizadas construção do muro envolta de toda a unidade de saúde, ampliação da sala do fisioterapeuta, sala da coordenação, sala para resíduos hospitalar, construção da sala de laboratório de análise de doenças infecciosas, rampa de acessibilidade, revestimento na sala da vacina e pintura de toda a unidade. Dinha informou ainda que foi feito um espaço para os pacientes por as bicicletas com segurança quando buscarem atendimento no local.

“Graças a autonomia que o prefeito tem confiado em nossa equipe da saúde e demais parceiros da gestão, buscamos realizar todo esse trabalho e melhorar as instalações das unidades e estamos entregando mais uma para a população toda reformada e com melhores condições de abrigar os profissionais e acolher os pacientes”, destacou a secretária.

O prefeito André Maia ao falar sobre a reforma disse que é gratificante poder melhorar um espaço que a população reclamava muito das condições que veio de administrações anteriores.

“Nossa gestão buscou melhorar as condições das unidades e com a eficiência da minha equipe conseguimos agora resolver muitos problemas. Meu compromisso é com a população e temos demonstrado. As críticas são respondidas dessa forma, com ações e trabalho sendo realizado. Em menos de cinco meses conseguimos resolver a maioria dos problemas encontrados na área da saúde do município. Ainda temos muito a fazer, mas com planejamento e dedicação estamos conseguindo avançar”, afirmou o prefeito.