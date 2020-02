Reforma de Ginásio anunciada pelo Núcleo de Ensino não começou

A reforma do Ginásio de Esportes do Governo do Estado que foi anunciada em dezembro pela equipe do Núcleo de Ensino, com início previsto para janeiro ainda não iniciou.

Na época a página do Núcleo, servidores da instituição fizeram propagar em todas as redes sociais que a reforma começaria já na primeira semana de janeiro, o que até então não começou.

A nossa reportagem entrou em contato bom o coordenador do Núcleo Eudiran Carneiro. “Os engenheiros já estiveram no ginásio fazendo os estudos de custos e logo teremos novidades”, essa foi a versão do coordenador.

Eudiran informou ainda que será divulgado o início dos reparos para que a população acompanhe. “É uma prioridade do governo”, finaliza.