Rede Boas Novas e Igrejas do Quinari realizam Marcha contra o Crack e outras drogas

A Rede Boas Novas de Rádio e Televisão da Missionária Antônia Lúcia, realizou em parceria com igrejas evangélicas na noite deste sábado, 30, a tradicional Marcha contra o Crack e outras drogas no Quinari.

O evento teve largada em frente o estádio municipal de futebol, percorreu ruas da cidade e se encerrou na Praça com o show gospel de Raíssa e Ravel e orações de vários pastores da região.

O movimento contra o Crack e outras Drogas faz parte do calendário do estado, desde a fundação da Comunidade Terapêutica Lucimar Lucena Ramos, idealizada por Antonia Lucia e o deputado federal do Amazonas Silas Câmara.

Participou do evento e postou nas redes sociais, a primeira suplente do candidato ao Governo Gladson Cameli, Mailza Gomes juntamente com pastores, a vereadora Chaguinha e familiares. Mailza disse que a família será sempre defendida em um possível governo de Gladson.